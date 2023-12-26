Ters psikoloji; kısaca bir kişinin yapmak istemediği bir eylemi yapmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir tekniktir, bir nevi hile de diyebiliriz. Makalemizde ters psikolojinin ne demek olduğu, örnekleri ve bazı teknikleri sizlerle paylaşacağız.

Küçük kardeşinize veya çocuğunuza peynir, zeytin yedirmek veya onları tabletlerinden biraz uzaklaştırmak genelde pek kolay değildir. Bu gibi sorunlardan şikayetçi iseniz, bilimin bu konudaki önerisini sizlerle paylaşmanın vakti gelmiş demektir: Ters Psikoloji.

Ters Psikoloji Nedir?

Bir örnekle şu şekilde açıklayalım, bir anne peyniri sevmeyen çocuğuna; “Peynir yemen yasak.” dediği zaman, o peynir çocuğa çok daha cazip bir seçenek olarak görünecektir. Başta çocuk peyniri yemeyi düşünmüyor olsa da, zıtlaşmayı devam ettirme düşüncesiyle peyniri yiyecektir.

Bir bireye ters psikoloji uyguladığınızda, onun özgürlük düşüncesini tehdit edersiniz. Kişinin özgürlüğüne karşı oluşturduğunuz bu tehdit, özgürce bir seçimde bulunma düşüncesini cazipleştirir.

İlişkilerde Ters Psikoloji ve Teknikler

Şimdi ise aile, arkadaş veya sevgilinizle olan sosyal ilişkilerinizde, ters psikolojiyi kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri adım adım anlatmaya çalışacağız;

Ters Psikoloji Yapacağınız Kişiyi Analiz Edin: İlişkilerde ters psikolojiyi kullanmak, bazı riskleri de beraberinde getirir. Bu sebeple ters psikoloji uygulamadan önce karşınızdaki bireyi analiz etmenizi öneririz.

İlişkilerde ters psikolojiyi kullanmak, bazı riskleri de beraberinde getirir. Bu sebeple ters psikoloji uygulamadan önce karşınızdaki bireyi analiz etmenizi öneririz. Aranızdaki İlişkiyi Gözden Geçirin: Karşınızdakini analiz ettiniz, onun bir eylemi yapmayı reddetmesinin sebebinin “psikolojik bir direnç” olduğunu sezdiniz. İşte şimdi ikinci adımdasınız, burada karşınızdakiyle olan sosyal ilişkinizi yüzeysel olarak analiz etmeniz gerek. Size karşı sergilediği davranışlarını incelemeniz faydalı olacaktır.

Karşınızdakini analiz ettiniz, onun bir eylemi yapmayı reddetmesinin sebebinin “psikolojik bir direnç” olduğunu sezdiniz. İşte şimdi ikinci adımdasınız, burada karşınızdakiyle olan sosyal ilişkinizi yüzeysel olarak analiz etmeniz gerek. Size karşı sergilediği davranışlarını incelemeniz faydalı olacaktır. Düşündüklerinizin Tersini Söyleyin: Artık uygulama kısmına geldiniz, burada muhatabınıza düşüncenizin tam aksini söyleyeceksiniz. Tabii bir ayrıntı daha var, bunu anlaşılır ve uygun bir dille söylemeye gayret edin. Karşınızdaki özellikle de bir çocuksa, “Eminim bunu yapamazsın.” demeniz genelde işe yarayacaktır.

Artık uygulama kısmına geldiniz, burada muhatabınıza düşüncenizin tam aksini söyleyeceksiniz. Tabii bir ayrıntı daha var, bunu anlaşılır ve uygun bir dille söylemeye gayret edin. Karşınızdaki özellikle de bir çocuksa, “Eminim bunu yapamazsın.” demeniz genelde işe yarayacaktır. Tartışmak Yok: Önemli bir nokta daha var, ters psikoloji uygulaması sırasında muhatabınızla tartışmaktan kaçınmalısınız. Bir önceki maddeyle bağlantılı sayılır.

Önemli bir nokta daha var, ters psikoloji uygulaması sırasında muhatabınızla tartışmaktan kaçınmalısınız. Bir önceki maddeyle bağlantılı sayılır. Söylediğinizin Arkasında Durmak: İşte bu çok önemli, olumlu bir etki için söylediğiniz şeyi sağlam şekilde desteklemelisiniz. İstediğinizin tersini söylemeli ve bunu sakin bir ses tonuyla yapmalısınız. Genelde söylediğinizi tekrarlayarak (tabii ki 50 defa değil) bunu yapmanız mümkün.

İşte bu çok önemli, olumlu bir etki için söylediğiniz şeyi sağlam şekilde desteklemelisiniz. İstediğinizin tersini söylemeli ve bunu sakin bir ses tonuyla yapmalısınız. Genelde söylediğinizi tekrarlayarak (tabii ki 50 defa değil) bunu yapmanız mümkün. Son Olarak Uyumu Bozmayın: Tüm bu maddeleri uygularken tutarlı olmayı ihmal etmeyin. Unutmayın buradaki asıl amaç, karşınızdakinin kararına engel olmak değil; özgür bir şekilde sizin düşüncenize yönelmesini sağlamak. Bunu yaparken karşınızdakini incitmemek…

Ters Psikolojiyi Her Durumda Uygulamayın

Ters psikoloji yöntemi her zaman başarılı olacak diye bir kaide yok. Bunun için yukarıda sıraladığımız maddeleri iyi anlamak ve karşınızdaki bireyle olan ambiyansa zarar vermeden bunu yapmak gerekir. Aksi durumda aranızın bozulması bile muhtemel, yani her anlaşmazlık durumunda ters psikoloji uygulamak doğru değil.

Bu teknik daha çok, kendisine ne yapacağını söylemenizden hoşlanmayan kişilerde faydalı olacaktır. Yanlış bir uygulamada aranız bozulabileceği gibi, doğru uygulama durumunda arkadaşlığınızın daha iyi bir seviyeye çıktığını bile görebilirsiniz. Aramızda kalsın, tutarlı bir yol izlerseniz ters psikoloji ile eski sevgiliyi geri kazanmak bile mümkün.