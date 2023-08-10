Podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, sosyal medyasında paylaştığı resimleriyle yürekleri zıplattı.İSTANBUL (İGFA) - Güzel manken modelliğini yaptığı bir giyim firması için fotoğraf sanatçısı Müjdat Kavas’a çektirdiği resimleri sosyal medyasında paylaşınca Dilara Kırmıt fanları iltifat yağdırdı.

Bizim Alessandra Ambrosio’muz ve cesur güzelimiz yakıştırmasıyla yaklaşan fanlarına “Ben işimi en üst düzey ve hakkıyla yapan bir modelim, bana verilen ürün neyse onu tanıtırım, bu benim işim, eğer işini iyi yapmak cesurluksa inanın benden cesuru yok” dedi.

Moda dünyasının son dönem en gözde mankeni Dilara Kırmıt işinde sınır tanımamasıyla da takdir topluyor.