Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamaları kapsamında tutuklanmasının ardından tekrar tekrar sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ülke ekonomisini hedef almak üzere harekete geçti.

Özel'in başlattığı sözde boykot çağrılarına katılan oyuncu Aybüke Pusat'ın TRT 1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinin kadrosundan çıkarılması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Pusat’ın paylaşımlarının kurumun ilkeleriyle uyuşmadığı ve izleyicileri hayal kırıklığına uğrattığı için bu kararı aldıklarını bildirdi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, oyuncu Aybüke Pusat'ın TRT'den kazandığı parayı açıkladı.

Pusat'ın İmamoğlu'nun tutuklanmasına itiraz ettiğini belirten Küçük, şunları kaydetti:

Aybüke Pusat, İmamoğlu’nun tutuklanmasına da itiraz etmiş. Buna rağmen kanal yönetimi herhangi bir şey yapmamış, görüşünü biliyor başrol vermiş. Önden çekilen 2 bölümün ücretini de almış. TRT bölüm başına 500 Bin TL veriyor, ayda 2 milyon eder.

Özgür Özel çağrı yapıyor. Devletin kanalında çalışıp bir de boykota katılamazsın. İzlemeyin bu kanalları derken kendi kanalını da boykot ediyor. Hem TRT’de çalışıp hem de nasıl TRT’nin boykotunu yapıyorsun. Bu oyuncuların TRT ile ‘Siyaset Yapamazsın’ sözleşmesi de varmış. Kovulma gerekçesi bu aslında. TRT’de çalışan biri siyasi parti propagandası yapamaz.