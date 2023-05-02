Geçtiğimiz ay Türkiye’de resmi olarak giriş yapan Tesla, ikinci geçici AVM mağazasını Anadolu Yakası’nda açtı. Tesla Model Y araçların sergileneceği geçici mağazası, yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye’de resmi olarak faaliyete geçen Tesla, ikinci geçici mağazasını Anadolu Yakası’nda Akasya AVM’de devreye aldı. Bir ayda oldukça fazla ilgiyle karşılaşan Tesla araçlar yıl sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Çok yönlülüğü ile öne çıkan Model Y, en üst seviye güvenlik standartlarının ötesine geçmek üzere tasarlanmış, tamamen elektrikli, orta boy bir SUV otomobil. Tek şarjla 533 km’ye varan menzile ulaşan Model Y, sadece 15 dk’da 240 km’nin üstünde şarja ulaşarak seyahat özgürlüğünü yeniden tanımlıyor. Sıfırdan 100 km’ye sadece 3,7 saniyede ulaşabilen bu sportif karakterli otomobil, dört tekerden çekişli oluşu sayesinde her tür yol ve hava şartında kararlı bir sürüş sağlıyor.