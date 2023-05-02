Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2023’e katılan Başiskele Belediyesi, Genc-i Âlâ ile ayakları yere basmayan festivale renk kattı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arası İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2023 genç yaşlı, çoluk çocuk, 7’den 77’ye her kesimden milyonlarca insanı ağırladı. Teknoloji yarışmalarından fuar etkinliklerine, hava araçları gösterilerinden Bilim Sokağı’na ve daha birçok etkinliği ziyaretçilere sunan TEKNOFEST 2023’te Başiskele Belediyesi de Genc-i Âlâ olarak stant açtı.

Başiskele’de geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere göre projelendirilen ve hayata geçirilen ödüllü Genc-i Âlâ Gençlik Modeli; eğitimden sanata, spordan teknolojiye daha birçok alanda gençlere destek vermeye devam ederken, Türkiye geneli gençlik festivallerine de katılım göstermeye devam ediyor. Genc-i Âlâ standını ziyaret eden gençler ve çocuklar, Başiskele Çocuk Üniversitesi’nin robotik kodlama, 3D yazıcı ve bilimsel çalışmalarını yakından takip etme fırsatı buldu. Çeşitli deneysel ve bilimsel atölye çalışmalarına da yoğun katılım gösteren çocuklar ve gençler, hem eğlendiler hem de yaparak öğrendiler. Bunların yanı sıra standı ziyaret eden gençlere Başiskele Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de, TEKNOFEST 2023’e gençlerle birlikte katıldı.

"İnsan gerçekten heyecanlanıyor ve gururlanıyor"

Festival alanını gençlerle gezen Başkan Özlü, izlenimlerini sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile anlattı. Çok heyecan ve gurur verici bir organizasyona Başiskeleli gençlerle katılım sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Özlü, "Başiskele Belediyesi olarak bu TEKNOFEST’te de stant açtık. Burada Başiskele Çocuk Üniversitemizin eğitmenleri, standımızı ziyaret eden gençlere ve çocuklara deneysel ve bilimsel atölye çalışmalar yaptılar. Genc-i Âlâ Gençlik Modelimiz ile kentimizde gençlere yönelik yapılan hizmetleri ekip arkadaşlarımız 3 gündür burada ziyaretçilerimize anlatıyor. Binlerce çocuğumuza onlarca etkinlikler gerçekleştirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başiskele’mizi, şehrimizi burada en güzel şekilde temsil ettikleri için ekibime teşekkür ediyorum. TEKNOFEST gençliğine çok teşekkür ediyorum. Tıklım tıklım her taraf. İnsan gerçekten heyecanlanıyor ve gururlanıyor. Başiskeleli gençlerimiz ve çocuklarımız da bir uçağa dokunsunlar ve bu milli gururu yaşasınlar diye onları da buraya getirdik. TEKNOFEST tam Genc-i Âlâ’ya göre bir festival" dedi.

"İnsan buraya geldiğinde gerçekten ayakları yere basmıyor"

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesiyle gençlerin yaptığı çalışmaların büyük onur verici olduğunu söyleyen Başkan Özlü, "Selçuk Bayraktar’ın öncülüğünde yapılan ayakları yere basmayan festivalde, insan gerçekten buraya geldiğinde ayakları yere basmıyor. Gerçekten insan uçmak istiyor. Gençlerin heyecan ve coşkusunu görünce, Türkiye’nin TEKNOFEST gençliğinin burada yaptıklarını görünce insan hakikaten büyük onur ve gurur duyuyor. Gerçekten çok büyük işler yapılmış. Milli teknoloji hamlesiyle büyük bir aşama kaydedilmiş ve dünyada artık söz sahibi Türkiye’nin geleceği gençlerin yaptıkları onur verici çalışmaları izlemek bizleri açıkçası çok keyiflendiriyor. Bizler Başiskele Belediyesi olarak her TEKNOFEST’te stantlarımızla, heyecanımızla ve enerjimizle bu festivallere değer katmaya ve heyecanlara ortak olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.