TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. haftasında Kırklarelispor, evinde karşılaştığı Afyonspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.
Hakemler: Alirıza Altunbakır, Şeyhmus Baysal, Uğur Önay, Safa Yılmaz
Kırklarelispor: Umut Kaya, Atakan Gündüz, Taşkın Kartal (Hasan Yurtseven dk. 46), Hüseyin Altuğ Taş (Muharrem Doğan dk. 84), Ömer Faruk Ermeç, Furkan Fehmi Güneş, Serkan Sözmen (Semih Üstün dk. 78), Necmican Cebeci (Erdinç Pekgöz dk. 46), Muammer Denizhan Taşkan (Özgür Can Özcan dk. 78), Sırat Yeşil Ördek, Okan Derici
Afyonspor: Boran Güngör, Ali Mert Aydın, Süheyl Çetin, Serdar Güncü, Eray Akar (Mustafa Erkasap dk. 68), Ergin Keleş (Muhammed Emin Sarıgül dk. 84), İsmail Hakkı Doğan, Mehmet Alaeddinoğlu (Savaş Yorulmaz dk. 84), Tolga Yakut (Muhammed Mustafa Özbay dk. 68), Bartu Göçmen, Muhammet Enes Erdem (Kerem Kaya dk. 90+5)
Goller: Okan Derici (pen.) (Kırklarelispor), Ergin Keleş, Muhammed Mustafa Özbay (Afyonspor)
Sarı kartlar: Taşkın Kartal, Erdinç Pekgöz, Furkan Fehmi Güneş, Hasan Yurtseven (Kırklarelispor), Eray Akar, Bartu Göçmen (Afyonspor)