TFF 3. Lig 4. Grup 22. haftasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Orduspor 1967’ye 4-1 mağlup oldu.
Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynan karşılaşmanın 6. dakikasında Balıkesirspor, Bertuğ Bayar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Orduspor 1967 23. dakikada Halil Can Ayan’ın golüyle skora eşitlik getirdi. 36. dakikada Orduspor, Anıl Arcıoğlu’nun golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 90+1. dakikada Ufuk Özcan ile konuk ekip 3-1 öne geçerken, 90+5. dakikada Rıdvan Koçak maçın skorunu belirledi. 1-4
Kaynak: iha