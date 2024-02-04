TFF 3. Lig 18. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor evinde karşılaştığı Nevşehir Belediyespor’u 2-0’lık skor ile mağlup etti.

Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol çıkmadı ve 0-0 eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının 67. dakikasında Bertuğ Bayar’ın golüyle Balıkesirspor, 1-0 öne geçti. Maçın 79. dakikasında Göksu Mutlu’nun golüyle ev sahibi ekip skoru 2-0’a getirdi. Geri kalan sürede gol sesi çıkmadı ve Balıkesirspor evinde Nevşehir Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.