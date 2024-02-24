Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay ve beraberindeki heyet, İnegölspor'u ziyaret etti.

Altyapı Akademileri Projesi kapsamında Bursa'da bir dizi incelemeler yapan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF Heyeti, İnegölspor yönetim kuruluyla biraraya geldi.

Kulüp BaşkanıOsman Sevim ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan TFF Heyetinde Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay ile 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can yer aldı.

Karşılıklı forma takdiminin ardından Kulüp Başkanı Osman Sevim ve Yönetim Kurulu üyeleri TFF heyetine kulüp tesislerini gezdirerek tesis hakkında bilgi paylaşımında bulundular.