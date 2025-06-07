VM Medical Park Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İbrahim Ocak, yaz aylarında sık görülen alerjik astım hakkında açıklamalarda bulundu. Yaz mevsiminin gelmesiyle açık hava aktiviteleri ve tatil planları artarken, alerjik astım hastaları için riskli bir dönem de başlıyor. Uzm. Dr. İbrahim Ocak, özellikle polen, klima ve ani ısı değişimlerinin astımı tetikleyebileceğine dikkat çekti.

"Polenler astım ataklarını artırıyor"

İlkbahardan yaza geçiş döneminde havadaki polen yoğunluğunun arttığını söyleyen Uzm. Dr. Ocak, "Özellikle ot, çayır ve ağaç polenleri alerjik astımı olan bireylerde solunum sıkıntısı, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri artırabilir. Sabah erken saatlerde dışarı çıkmak riskli olabilir. Polene maruziyeti artacağı için bu saatlerde mümkünse evde kalınması gerekir. Dışarı çıkılacaksa maske kullanılması önemlidir" dedi.

"Klimalar ve ani ısı değişimleri tehlikeli olabilir"

Yazın vazgeçilmezi haline gelen klimaların da dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Ocak, "Klimaların filtre temizliği düzenli yapılmazsa bakteri ve mantarların üremesi kolaylaşır. Bu da hem alerjik reaksiyonlara hem de astım krizlerine yol açabilir. Ayrıca, dış ortam ile iç ortam arasındaki ani sıcaklık farkı, solunum yollarında tahrişe neden olabilir" dedi.

"Güneşin etkisi göz ardı edilmemeli"

Güneşe uzun süreli maruz kalmanın da dolaylı yoldan nefes darlığına sebep olabileceğini belirten Uzm. Dr. İbrahim Ocak, "Yüksek sıcaklık ve nem, astımlı bireylerde hava yolunu daraltarak solunumu zorlaştırabilir. Bu yüzden güneşli saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalı, bol sıvı tüketilmelidir" uyarısında bulundu.

"Korunmak mümkün"

Yaz aylarında astım krizlerini önlemek için alınabilecek bazı basit önlemler olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Ocak, "Polen yoğunluğunun arttığı günlerde pencereleri kapalı tutmak, açık havada spor yapmaktan kaçınmak, evde klima kullanılıyorsa filtre bakımını ihmal etmemek, düzenli doktor kontrolünü aksatmamak ve ilaçların her zaman ulaşılabilir bir yerde olması oldukça önemli" dedi.