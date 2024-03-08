Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA’ya bildirilecek ’Kadın Futbol Stratejik Planı’nı açıkladı. Toplantıya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın futbol takımı teknik heyeti ve futbolcular da katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından FIFA ve UEFA’ya bildirilecek Kadın Futbol Stratejik Planı açıklandı. TFF binasında düzenlenen tanıtım toplantısına TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve A Milli Kadın Futbol Takımı futbolcuları katıldı.

"Toplumsal fırsat eşitliğini futbolda da sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz"

Toplantıda konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Toplumsal olarak gelişmemizi sürdürmek için toplumda her kesimin eşit haklardan faydalanması ve fırsat eşitliği olması gerekir. Ülkemizde günümüzde bakım hizmetlerinin güçlenmesi, esnek çalışma biçimlerinin geliştirilmesi, teşvik mekanizmasının oluşturulması, kayıt dışılığa yönelik çalışmalar ile istihdama katılan kadın sayısı 10 milyonu aştı. Bu sayıyı arttırmak için hepimize sorumluluk düşmektedir. Devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı arttıran çalışmaları sayesinde, eğitim imkanları artan kadınlar uzmanlıklarını da geliştirerek iş hayatında başarıyla yer almaya başladılar. Futbolda da kadınların futbolcu, antrenör, teknik direktör, hakem, profesyonel futbol yöneticisi ve çalışanı olarak istihdama katılımlarını önemsiyor ve destekliyoruz. Toplumsal fırsat eşitliğini futbolda da sağlamamız gerektiğinin bilincindeyiz. Tribünde de sahada da kadınların futbolun ana aktörleri olması için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

“’Kız gibi topa vuruyor’ ezberini bozacağız"

Türk futbolunda da yanlış bir ezberler olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükekşi, "Nedir bu ezber; ’Kız gibi topa vuruyorsun’. Biz buna karşı çıkıyoruz. Erken yaşta futbol topu ile tanışan ve topa vurma alışkanlığı kazanan kız çocuklarının futbola da ilgi duyarlarsa nasıl topa vurdukları ortadadır. Bu kapsamda TFF tarihinde ilk kez kadın futbol komitesi ve kadın futbolu direktörlüğünü kuran yönetim olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yine TFF tarihinde ilk kez kadın yönetim kurulu üyelerimiz, başkanlığını yaptığım yönetim kurullarımızda görev aldılar ve görev almaya devam ediyorlar. Yeri gelmişken; öz verili çalışmaları nedeniyle ilk kadın yönetim kurulu üyelerimiz Nükhet Hanım’a, İdil Hanım’a ve Şafak Hanım’a teşekkür ederim. Ayrıca U-23 Kadın Futbol Milli Takımı, Futsal Kadın A Milli Takımı kurulması kararı aldık. A Milli Takımımızın ilk kadın teknik direktörü Necla hocamızı göreve getirdik. A Milli Kadın Futbol Takımımızla ilk defa düzenlenen Milletler Ligi’nde hiç gol yemeden, namağlup ve grup lideri olarak C Ligi’nden, B Ligi’ne yükseldik. Geçtiğimiz ay A Milli Takımımızın orta saha oyuncularından Birgül Sadıkoğlu, Ankara Fomget Kulübü’nden, İspanya’nın en üst liginde mücadele eden UD Tenerife’ye transfer oldu. Birgül’ü de tebrik ediyor, Türkiye’yi İspanya’da başarıyla temsil edeceğine inanıyorum. Yurt dışında futbol oynayan kadın futbolcu sayımızın da artacağına yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Dersimiz Futbol isimli projemizi 19 Mart’ta tanıtacağız"

"Kız çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişiminde, özgüven kazanmalarında futbolun ne kadar önemli bir rol oynadığının farkında olan Türkiye Futbol Federasyonu olarak Milli Eğitim Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile protokol imzaladık" diyen Mehmet Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Bu protokol ile futbol gelişim projemiz kapsamında 6-14 yaş grubu çocuklarımıza yönelik 16 pilot ilde başlattığımız Dersimiz Futbol isimli projemiz, kız ve erkek 500 bin çocuğumuza ulaştı. Dersimiz Futbol isimli projemiz ile 6-14 yaş grubunda kız ve erkek çocuklarımızı futbol oyunu ile tanıştırıyor ve onlara futbol sevgisi aşılıyoruz. Dersimiz Futbol projemiz kapsamında 19 Mart tarihinde büyük bir organizasyon daha yapmaya hazırlanıyoruz."

"Kulüplerimizin kadın futboluna ilgisi artıyor"

TFF Başkanı, Türkiye çapında yıllardır kadın futboluna yatırım yapan kulüpler olduğunu dile getirerek, "Bugün 4 büyük kulübümüzün de kadın futbol takımlarının olması kadın futboluna olan ilgiyi arttırıyor. Altyapı akademilerinde ve A takımlarda kadın futboluna yatırım yapan tüm kulüplerimize özellikle teşekkür ederim. Unutmayalım ki sahada kadın futbolcuların, tribünde kadın taraftarların artması ülkemizde futbolun toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını sağlayacak ve futbolun iyileştirici gücünü arttıracak" cümlelerine yer verdi.

"Kadın futbolu stratejik planımız hazır"

Kadın Futbol Stratejik Planı’nın ülkedeki kadın futbolunun gelişimine katkı sunacağına inandığını da aktaran Büyükekşi, "Bugün burada, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde FIFA ve UEFA ile paylaşacağımız kadın futbolu strateji planımızı kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadın futbolu strateji planımızın hazırlanmasında emeği olan başta yönetim kurulu üyemiz Şafak Hanım olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Strateji planımızın ülkemizde kadın futbolunun gelişimine çok büyük katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Sözlerime son vermeden önce büyük Türk Ozanı Neşet Ertaş’ın; ’Kadınlar insandır, biz insanoğlu’ sözünü hatırlatıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tekrar kutluyorum" dedi.