Başkan Hacıosmanoğlu’nun mevcut kurulların istifasını talep etmesi üzerine, birçok kurul üyesi görevlerinden ayrıldı. Bu değişikliklerin ardından yeni kurullar oluşturulurken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nda (PFDK) ise bir kriz ortaya çıktı. PFDK Başkan Vekili Av. Mehmet Erol’un istifa ettiği yönünde iddialar basında yer aldı.

PFDK içinde, üyelerin son kararları oy birliği yerine oy çokluğuyla alması, kurul içinde anlaşmazlıkların işaretlerini vermişti. Kurulda görevli isimler şu şekilde sıralanıyor:

Başkan : Av. Celal Nuri Demirtürk

: Av. Celal Nuri Demirtürk Başkan Vekili : Av. Mehmet Erol

: Av. Mehmet Erol Üyeler: Av. Taha Çalık, Av. Serhat Çetin, Av. Muammer Küçük, Ziya Koç, Av. Hasan Basri Pehlivan