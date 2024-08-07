Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) görev yapan dört Yargıtay üyesi, istifa etti. İstifa edenler arasında TFF Etik Kurulu Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu da bulunuyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, beIN Sports'a verdiği röportajda, Rıdvan Gündoğdu'nun TFF Etik Kurulu Başkanlığı'na atanmasının Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez tarafından onaylanmadığını söyledi. Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı'nın Gündoğdu'ya izin vermediğini ifade ederek, bu durumun ardından TFF Etik Kurulu'nda istifaların ardı ardına geldiğini belirtti.

Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarında, "Etik Kurulu Başkanımız var, kendisini tanımıyorum ama iki kez telefonda görüştüm. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili. Teamüller gereği bu şekilde atanıyor. Ancak Yargıtay Başkanımız 'katılamazsın' diyor. Aradım, geri dönmedi. Türk futbolunu adil ve liyakatli bir şekilde yönetmek istiyoruz. Teamüller gereği bu tür isimler TFF kurullarında yer alabiliyor. Başsavcı vekilimize neden izin verilmediğini merak ediyorum. Biz, Türk futboluna liyakatli ve adil bir yönetim hedefiyle yola çıktık. Karşı çıkanları kamuoyuna açıklayacağız. Adalete karşı çıkanlar bizden değildir," şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.