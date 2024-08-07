Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda emekli polis memuru beylik tabancasıyla canına kıydı.

Olay İnegöl'ün kırsal Karagölet mahallesinde meydana geldi. Emekli polis memuru E.D.(53), evinde oturduğu sırada bir anlık karar alarak beylik tabancasıyla başına ateş etti. Sesi duyan ailesi odaya girince büyük şok ve üzüntü yaşadı. Ağır yaralanan polis, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından ameliyata alınan polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: şerife öz