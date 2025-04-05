Tören, Söğüt Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleşti. Programa, İlçe Kaymakamı ve aynı zamanda THK Onursal Başkanı Ömer Faruk Tuncer, Bozüyük Şube Başkanı Sedat Büyük, muhtarlar, okul müdürleri ve bağışçılar katıldı. Törende, muhtarların toplumla kurdukları güçlü bağlar ve kamu hizmetlerine sağladıkları katkılar takdir edildi.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer yaptığı konuşmada, muhtarların yerel kalkınmadaki önemine değinerek, "Muhtarlarımız, devletle millet arasında önemli bir köprü görevi görüyor. Kendilerine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlikte ayrıca, ilçede ikamet eden Koç ailesine ve okullar adına destek veren müdürlere teşekkür belgeleri verildi.