Tıbbi cihaz ve malzemelerin önemi her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Medikal sektöründe çalışanlar 20 Mayıs Medikal İşletmeler ve Çalışanları gününde yaptıkları basın açıklamasında kendilerine verilen desteğin artırılmasını talep etti.

Tıbbi malzeme ve tıbbi cihazlar sağlık sektöründe büyük önem taşıyor. Sağlık sektörünün bir diğer dalı olan tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz sektörünün önemi korona virüs döneminde bir kez daha anlaşıldı. Türkiye medikal anlamda dünyanın öncü ülkeleri arasında almaya başladı. 20 Mayıs’ın "Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günü’nde İstamed Medikal İşletmeciler Dernek Başkanı Vefa Türksever, “20 Mayıs Medikal İşletmeler ve Çalışanları Günümüz kutlu olsun bu güzel günde firmalarımızın sorunlarının daha iyi anlaşılıp önemsenmesini istiyoruz. Devletimizden bu nokta da daha fazla ilgili bekliyoruz. Özellikle kovid zamanında 7/24 hizmet veren medikal firmaların verdikleri hizmetlerin günümüzde artarak devam ediyor. Özellikle üretimde Türkiye medikal anlamda dünyanın öncü ülkeleri arasında almaya başladı. Bu noktada devletimizden gerekli destekleri alıyoruz. Fakat bu desteklerin biraz daha arttırılmasını daha çok önemsenmemizi ve sorunlarımızın dinlenmesini istiyoruz. Ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzeme ve cihazların SGK tarafından karşılanma noktasında vatandaşlarımızın ve medikal firmaların büyük sıkıntılar yaşadığını gözlemledik. Hasta bezleri, SGK ödemeleri ve sorunları yaşıyoruz. Vatandaşımızın sağlığı için çalışıyoruz” dedi.