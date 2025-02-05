Bakanlık'tan yapılan açıklamada ürünün kimyasal risk taşıdığı duyuruldu. Dün yapılan duyuru da ise yine Bursa'dan iki ürün bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler sırasında numune olarak toplanan ve vatandaşlar için risk oluşturacak ürünler birbir ifşa ediliyor.

Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yayımladığı yasaklı ürünlere yenileri ekledi.

Son 10 ürünün gösterildiği listede ilk 3 sırada Bursalı firmalar var....

Bakanlığın denetimlerinde, minik bebekler için risk oluşturacak bebek zıbını için piyasaya arzının yasaklanması ve toplatma kararı alındığını duyurdu.

'Mini Pakel' marka bebek zıbınının laboratuvar test sonuçlarına göre kimyasal risk taşıdığı belirlendi.

Ticaret Bakanlığı yayınladığı listede bebek zıbınının yapılan analizde ekoloji testleri 'Serbest Nikel' kısmından 'kalır' sonucu aldığını duyurarak, "Ekoteks Laboratuvar Ve Gözetim Hizmetleri A.Ş.Nin Test Raporuna Göre Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Analizde Ekoloji Testleri 'Serbest Nikel' Kısmından Kalır Sonuç Almıştır." ifadelerine yer verdi.

04 Şubat 2025 (dün) tarihinde güncellenn listede ise Yıldırım İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki bir firmada yapılan kontrollerde pul payetli kız çocuk elbisesi ile Kestel ilçesindeki bir firmada boncuk atan oyuncak tüfeğin satışı yasaklandı ve toplatma kararı çıkarıldı.