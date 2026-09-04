İnegöl'de yaptığı hayır çalışmalarıyla dikkat çeken Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Şehir Hastanesi'ne konfor sağlayacak anlamlı bir bağışa imza attı.

Hastane yönetiminden gelen talep üzerine harekete geçen dernek yönetimi Göz Polikliniği bekleme salonunda hastaların kullanımı için 200 bin TL değerinde 25 adet akıllı koltuk hediye etti.

Dernek Başkanı Osman Şentürk gazetemize yaptığı açıklamada, gerek İnegöl'de gerekse de yurt dışında hayırsever iş insanların katkılarıyla önemli hizmetlere imza attıklarını söyleyerek, "Bu sefer talep Bursa Şehir Hastanemizden geldi. Derneğimiz adına bağış organizasyonunu İş insanı Enes Canseven organize etti. 25 adet akıllı koltuğun teslimatını gerçekleştirdik. Göz polikliniğinde daha konforlu bir sağlık hizmeti verilecek. Emeği geçen hayırseverlerimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.