Üç günde 8 istifa

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım 18 Eylül Perşembe günü oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullandığı videoların sosyal medyada yayılmasının ardından 6 yıllık görevinden istifa etti. Aynı gün Muğla İl Başkanı Haluk Laçin de görevinden ayrıldığını açıkladı. 19 Eylül Cuma günü de Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevden ayrıldıklarını açıkladı. Son olarak 20 Eylül Cumartesi günü Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve Tunceli İl Başkanı Bülent Süner de istifa etti.



AK Parti, yapılan açıklamada, 8 ilde görev değişikliğine gidildiğini yazdı.

“Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir. Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları, yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır. Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması, değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Partimizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Türkiye Yüzyılı’nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir.”