icaret Bakanlığı, ikinci el motorlu araç piyasasında önemli bir düzenlemeye giderek, araçların tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerindeki bir fiyatla satılmasını yasakladı. "Ikinci El motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikle, bu yasak 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Duyurunun ardından, ikinci el araç satışıyla ilgili ilan sayılarında gözle görülür bir azalma yaşandı. İlan sayıları, Bakanlık tarafından getirilen fiyat düzenlemesi ile birlikte 20 binden 5 binin altına düştü.

Yasağa uymayanlar ise ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ilan başına 300 bin TL'ye kadar ceza kesileceği belirtildi. Bu önlemlerle birlikte ticaretteki adil rekabetin sağlanması ve tüketicilerin korunması amaçlanıyor.

Vatandaşlar ve ticaret profesyonelleri, yeni düzenlemenin etkilerini gözlemleyerek, ikinci el araç piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor.