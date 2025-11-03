Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu’nun 362’nci toplantısında hac ibadetine ilişkin yanıltıcı tanıtımlar yapan firmalar hakkında önemli kararlar alındığı kaydedildi. Açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 firma hakkında idari para cezası ve reklam durdurma cezası uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı paylaşımında, "Türkiye'ye tahsis edilen kontenjan dahilinde hac vizesiyle ibadetini yerine getiren vatandaşlarımız, yasal ve güvenli bir şekilde ibadetlerini ifa ederken; "kurasız hac”, “özel hac vizesi" gibi ifadelerle yapılan aldatıcı reklamlar nedeniyle bazı vatandaşların ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirilmeye çalışıldığı, bu durumun hac ibadetinin ifa edilememesi, konaklama ve ulaşım hizmetlerinden yararlanamama, sağlık hizmetlerinde mağduriyet yaşanması ve hatta sınır dışı edilme gibi ciddi sonuçlara yol açtığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden tanıtımların Reklam Kurulu tarafından titizlikle incelendiği vurgulandı.

Reklam Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda, “özel hac vizesi” ve “kurasız hac” gibi mevzuata aykırı tanıtımlar nedeniyle tespit edilen 4 firmaya yönelik idari yaptırım ve reklam durdurma cezaları uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini istismar ederek mağduriyet oluşturan her türlü aldatıcı reklam ve tanıtıma karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve güvenilir ticari iletişimin tesis edilmesi amacıyla yürüttüğü denetimleri, hiçbir istisnaya mahal vermeksizin titizlikle sürdürmeye devam edecektir."