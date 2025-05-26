ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, yurt dışından posta ve hızlı kargo taşımacılığıyla gelen ve gönderilen eşyanın Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) ile beyanına ilişkin yeni bir kılavuz yayımladı.

Bakanlık tarafından dolaylı temsil yetkisi verilen hızlı kargo firmaları ve posta idaresinin, beyan işlemlerini doğru ve hızlı şekilde gerçekleştirmesi için hazırlanan “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Yükümlü Beyan Kılavuzu”, operatör firmaların kullanımına sunuldu.

Teknik iş süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususları detaylandırarak gümrük işlemlerinin etkinliğini artırmayı hedefleyen kılavuza ulaşmak için tıklayabilirsiniz.