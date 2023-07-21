Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışına getirilen kısıtlamaya ilişkin açıklama yaptı. Yasağa uymayanlara 300 bin TL idari para cezası uygulandığını hatırlattı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı olarak İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklanmıştır.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilan kısıtlamasının yürürlüğe girmesinden önce ilan platformlarında düzenlemeye aykırı 20 binin üzerinde ilan olduğu belirtildi.

Açıklamada, yapılan son incelemede bu sayının 5 bine gerilediğine dikkat çekildi.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması 1 Ocak 2024 tarihine kadar yasaklandığı anımsatılan açıklamada, "15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişiler ilan verilmesi aşamasında 'ilan platformları' tarafından uyarılmakta; bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlar ile ilan verenlere ilişkin bilgiler Bakanlığımıza iletilmekte ve takibi yapılmaktadır. İlan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğü girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile Bakanlığımızca yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlenmiştir. Yapılan son incelemede, anılan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşılmıştır." denildi.

İlan platformlarının Bakanlıkça incelendiği ve bu kapsamda cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan inceleme neticesinde, düzenlenen kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Bu cezaların muhataplarına tebliğ süreci başlamıştır ve devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.