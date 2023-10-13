UEFA, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya tarafından ortaklaşa düzenleneceği büyük organizasyonun aday stadyumlarını resmen açıkladı. Bu heyecan verici liste içerisinde Türkiye'den Bursa'nın da gurur kaynağı olan 100. yıl Atatürk Sütaş Stadyumu, "Timsah Arena" adıyla öne çıkan stadyumlar arasında yerini aldı. İki ülke adına toplam 10 stadyumun yer aldığı bu listede, Türkiye'nin değişik şehirlerinden 5 stadyum bulunuyor.

Ancak, UEFA'nın 2026'da açıkladığı plana göre, her iki ülkenin toplam stadyum sayısı 10'a düşürülecek. Dolayısıyla her iki ülke de organizasyon sırasında 5'er stadyuma ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin aday gösterdiği stadyumlar ise şu şekilde: İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı, Yeni Ankara Stadyumu, İstanbul Ali Sami Yen Stadı, İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadı, Bursa'da bulunan Timsah Arena (100. yıl Atatürk Sütaş Stadyumu), Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Gaziantep Kalyon Stadyumu, Eskişehir Stadyumu ve Antalya Stadyumu olarak belirlendi.