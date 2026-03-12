Bursaspor, ligin 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Kahramanmaraş İstiklal Spor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerinde gerçekleştirdi. Antrenman, Mustafa Er yönetiminde yapıldı. Teknik heyetin planladığı program doğrultusunda futbolcular idmana ısınma hareketleriyle başladı.

Isınma bölümünün ardından futbolcular pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Tempolu geçen bölümde oyuncuların top kontrolü ve hızlı pas alışverişi üzerine yoğunlaştığı görüldü. İdmanın son bölümünde ise dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirildi. Bursaspor, Kahramanmaraş deplasmanı öncesindeki hazırlıklarına ara vermeden devam edecek. Yeşil-beyazlı ekip, yarın yapılacak antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.