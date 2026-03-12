Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Masal Rotası Atölyesi ile kentin tarihi mekanları, çocukların gözünden yeniden yorumlanıyor. Proje kapsamında oluşturulan rota ile çocuklar, Osmangazi'nin farklı noktalarında yer alan tarihi yapıları ziyaret ederek bu mekanların geçmişini öğreniyor. Bunun yanı sıra katılımcılar gözlem yaparak ve duydukları hikayelerden ilham alarak kendi anlatılarını oluşturuyor. Masal Rotası Atölyesi, yalnızca tarihi mekanları tanıtmayı değil; aynı zamanda bu mekanların taşıdığı kültürel hafızayı çocukların hayal dünyasıyla zenginleştirmeyi hedefliyor.

Atölye kapsamında rotanın durağı olan Kedili Tekke'yi ziyaret ederek, tarihi mekanı yakından inceleme fırsatı bulan çocuklar, dinledikleri hikayelerden de yola çıkarak yeni karakterler ve masallar üretti. Böylelikle çocuklar, bilmekle becerilerini geliştirerek, kentin kültürel mirasıyla hayal güçlerini bütünleştirdi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Masal Rotası Atölyesi Eğitmeni Duygu Deniz Bilgin, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:

'Birçok mekandan oluşan bir proje, o yüzden ismi masal rotası. Osmangazi'deki tarihi mekanlarla ilgili bir rota oluşturmaya çalışıyoruz. Buranın yapısını, dokusunu dönüştürmek değil, burayla hikayeyi dönüştürmek, burayla ilgili hikayeyi geliştirmek ve bilinirliğini sağlamak amacımız. En önemlisi de çocuklarla bir arada bulunarak ortak üretim yapabilmek. İlk projemiz de Kediler Tekkesi oldu. Burayı izledik, gözlemledik, hikayeler dinledik. Dinlediğimiz hikayelerden bize ne kaldı ve bu kalan şeylerle ilgili yeni karakterler, yeni bir durum göstermeye çalışıyoruz.'

Atölyeye katılan çocuklar ise çok büyük keyif aldıklarını dile getirerek, aynı zamanda kitaplar okuyarak ve yazılar yazarak oldukça eğlendiklerini kaydetti.