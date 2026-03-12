Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde sahnelenen Karagöz - Hacivat Sihirbaz Gösterisi, geleneksel Türk gölge oyununu modern sahne performansıyla buluşturarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Yüzyıllardır Ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencelerinden biri olan Karagöz - Hacivat'ın neşeli atışmaları, sihirbazlık gösterileriyle birleşince salonda kahkahalar ve hayret dolu anlar birbirini izledi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, aileler de nostaljik bir yolculuğa çıkarak Ramazan'ın eski sıcaklığını yeniden hissetti.

Öte yandan, Osmangazi Meydanı'nda düzenlenen müzik, Ramazan akşamlarına ayrı bir renk kattı. Meydanı dolduran vatandaşlar, birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği müziklerle keyifli dakikalar geçirdi. Ramazan'ın huzur veren atmosferi eşliğinde yankılanan melodiler, gönülleri bir araya getiren sıcak bir buluşma ortamı oluşturdu.

Osmangazi'de Ramazan boyunca sürecek etkinliklerin, önümüzdeki günlerde birbirinden renkli programlarla vatandaşları buluşturmaya devam etmesi bekleniyor.