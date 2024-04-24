Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı “Timsah Ateşi”, 22 Mayıs’ta Mall of İstanbul Biletinial Moi Sahne’de izleyici ile buluşacak.

2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi yapımları arasında yer alan ve The Guardian tarafından “feminist Tarantino gibi” diye tanımlanan oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı. Oyunun yönetmenliğini Mehmet Ergen üstlenirken, başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç paylaşıyor.

Oyun, 1989 yılında Kuzey İrlanda’da geçiyor. Sevgisiz bir evde, kötürüm bir baba ile 8 yıl hapis yatan asi bir kız olan Fianna’yı Hazar Ergüçlü ablası Alannah’ı Funda Eryiğit canlandırıyor.