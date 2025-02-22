Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e yönelik operasyonla başlayan süreç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalarla devam ediyor.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, yaşanan gelişmeleri “Yeni Ergenekon süreci” olarak nitelendirirken, Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınarak yerine kayyım atanabileceğini öne sürdü. Türkiye’nin içinde bulunduğu yeni yargı süreci hakkında Duvar’dan Furkan Karabay’a konuşan Şık, son dönemdeki operasyonlar ve tutuklamaların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şık, CHP’li belediyelere yönelik operasyonların ve HDK soruşturmalarının, kent uzlaşısı modelinin “terör faaliyeti” olarak gösterilmesi amacıyla kurgulandığını savunuyor. Bu süreçte, CHP’ye oy veren seçmenleri de etkileyebilecek bir algı operasyonu yürütüldüğünü iddia eden Şık, İmamoğlu’nun siyasetten uzaklaştırılmasının amaçlandığını belirtiyor.

Medya üzerindeki baskıların arttığına da dikkat çeken Ahmet Şık, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” yasasının gazeteciler üzerinde bir susturma mekanizmasına dönüştüğünü ifade ediyor. Muhalif medya organları olan Halk TV, Sözcü TV ve Tele1’in lisans iptali tehdidiyle karşı karşıya kalabileceğini belirten Şık, RTÜK’ün de yargının devreye girmediği durumlarda medya kuruluşlarına yönelik baskıyı artırdığını vurguluyor.