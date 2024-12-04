Kocaeli’nin Körfez ilçesinde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D. idaresindeki 41 GD 456 plakalı otomobil, R.K. hakimiyetindeki 06 CV 02 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü S.D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.