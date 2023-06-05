Dijital televizyon platformu Tivibu’da; Torontolu Adam, Kuğu Prenses: Bir Peri Masalı Doğuyor, Taz’ın Burger Macerası yapımları Kirala & Satın Al klasöründe seyircilerle buluşurken, Film ve Dizi klasöründe de sevilen içerikler izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Tivibu Film klasöründe ise sinemaseverlerin beğenisini kazanan Suikast Treni ve Fabelmanlar filmleri izleyicilerle buluşuyor.

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, komediden aksiyona, animasyondan fantastik filmlere ve dizilere birçok sevilen türde filmle seyircisini bir araya getiriyor. Birbirinden özel içeriklerle yazın vazgeçilmez film ve diziyi ekrana getirecek olan platformda, kütüphaneye eklenen birçok film ve dizi izleyicilerle buluşuyor.

Tivibu, Haziran ayında Kirala & Satın Al klasöründe yeni içerikler sunuyor. Klasörde çocukların sevdiği kuğu prenses Uberta’nın kraliçe olma serüvenin anlatıldığı ‘Kuğu Prenses: Bir Peri Masalı Doğuyor’ animasyon filmi izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Yine klasörde efsane çizgi dizi kahramanı Tazmanya Canavarı’nın maceralarının anlatıldığı ‘Taz’ın Burger Macerası’ animasyon yapımı da izleyicilerle buluşuyor. Sinema tutkunlarının beğenisini kazanan ve Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg’ın yarı otobiyografik filmi Fabelmanlar da haziran ayında Tivibu Film klasöründe yer alıyor. Klasörde ayrıca başrolünde Brad Pitt’in yer aldığı ‘Suikast Treni’ de izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

Dizi klasöründe birbirinden özel içerikleri izleyicilerle buluşturan Tivibu, Haziran ayında da yeni içerikleri platforma dahil ediyor. Platform Haziran ayında dizi klasöründe; sanat yönetmenliği yapan Stahr, artmaya başlayan Nazi gücüne ve kendisini ciddiye almayan patronuna karşı kafasındaki projeleri hayata geçirmeye çalışan Pat Brady’nin serüvenin yer aldığı The Last Tycoon dizisini izleyicilerle buluşturuyor. Ek olarak platformda 5 yıl önce yaşanan trajediden bu yana annesiyle birlikte yaşayan Bell Prescott ’un hayatında ki değişikliklerin anlatıldığı Panhandle dizisi de seyircilerin beğenisine sunuluyor.

Tivibu Dizi klasöründe ayrıca; 1970’lerin ortalarında, İtalyan ve Amerikan yetkililerinin organize suçla mücadelesini konu alan Rio Connection ve cennet gibi görünen bir köy olan Three Pines’daki bir dizi cinayeti araştıran müfettişin kendisiyle yüzleşmesini anlatan Alfred Molina’nın başrolde olduğu Three Pines dizilerini seyircilerle buluşturuyor.

Platform, yaz tatilinde çocuklar için eğlenceli yapımları ekranlara getiriyor. Yüzlerce animasyon ve onlarca çizgi dizi yaz aylarında çocukların beğenisine sunuluyor. Haziran ayında ’Pijamaskeliler’ ve ’Spidey ve İnanılmaz Arkadaşları’ çizgi filmleri başta olmak üzere çocukların severek izlediği yapımları izleyicilerle buluşturuyor.