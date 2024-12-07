Adana'da Tarihi Kentler Birliği’ne üye belediyelere yönelik 3 günlük eğitimde, bütüncül koruma süreci ve işlevlendirme çalışmaları paylaşıldı.

ADANA (İGFA) - “Sanayi Kentinden Kültürel Mirasa Bakış; Adana Örneği” başlıklı eğitim Adana’da gerçekleşti.

Adana Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Adana’da gerçekleştirilen eğitimde; kentin tarihsel birikimini yansıtmak ve yaşatmak üzere bugüne dek sürdürülen koruma ve yaşatma çalışmalarını diğer kentlerden gelen katılımcılara göstermek, belediye tarafından uygulanan bütüncül koruma süreci ve işlevlendirme çalışmaları paylaşıldı.

Eğitime Kastamonu, İstanbul Büyükşehir, Bodrum, Muğla Büyükşehir, Bergama, Bursa Osmangazi, İzmir Bayraklı, Kuşadası, Mut, Fatih, Amasya, Trabzon Ortahisar, Nizip, İzmir Büyükşehirden uzmanlar katıldı. Eğitim kapsamında Adana kentsel dokusu, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan konaklar, sokak sağlıklaştırma çalışmaları,Tepebağ Höyüğü kazı alanı, kent müzeleri ziyaret edildi, buralardaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alındı. Ayrıca Adana Arkeoloji Müzesi Kompleksi, Anavarza Antik Kenti, Misis Antik Kenti ve Misis Antik Köprüsü ziyaret edildi.

Kentin bütününde gerçekleştirilen tüm başarılı koruma ve uygulama faaliyetlerinin diğer kentlerden gelen katılımcıların kendi kentlerinde yapacağı çalışmalara esin kaynağı olacağı düşünülüyor.