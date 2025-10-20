Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 21 Ekim akşamı Orhan-1 İnegöl Köftecisi’nde düzenlenecek olan 'İhracatın Yıldızları' ödül törenine katılacak.

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, şunları söyledi:

“Ekonomimizin temel taşlarını oluşturan sanayicilerimiz ve iş insanlarımız, şehrimizin ve ülkemizin gelişimi için üretim ve ticaret faaliyetlerini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihracat sıralamasında yer alan firmalarımıza ‘İhracatın Yıldızları’ ödüllerini takdim edeceğiz. Bu özel gecede, Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da aramızda bulunacak. Ödül almaya hak kazanan ve şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm sanayici ve iş insanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”

Düzenlenecek olan törende Mobilya, Kimya, Orman Ürünleri, Gıda, Makine ve Metal İmalatı, Tekstil ile Otomotiv ve Yan Sanayi sektörlerinde faaliyet göstererek 2024 yılında gerçekleştirdikleri dış ticaretleri ile İnegöl’ün İhracat Yıldızları arasına giren firmalara ödülleri takdim edilecek.

Katılımcılara ödülleri Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından verilecek.