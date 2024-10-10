Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu (GGK), TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu 4. Marmara Bölge Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Marmara Bölgesi’nde ve illerde yapılması planlanan faaliyetler ve projelerin değerlendirildiği toplantı Uludağ’da Bursa Business School’da gerçekleştirildi.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Toplantısı, TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emre Yıldız ve İcra Komitesi Üyelerinin ev sahipliğinde, iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School’da yapıldı. Toplantıya Marmara Bölge Temsilcisi aynı zamanda TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut, TOBB Balıkesir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ceyhun Ercan, TOBB Sakarya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Semih Çiftçi, TOBB Yalova Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Safa Kaya ile TOBB İl GGK İcra Komitesi Üyeleri katıldı.

Projelerde ortak hareket vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emre Yıldız, girişimciliğin ekonomik büyümede önemli bir dinamik olduğunu söyledi. Bursa’da son yıllarda gerek kamunun gerekse sivil toplum kuruluşlarının girişimciliği destekleyen uygulamalarının sayısının arttığını belirten Yıldız, söz konusu uygulamaların ortak akıl anlayışı ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda göreve başladıklarında ilk iş olarak kentteki tüm paydaşların katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirdiklerini kaydeden Yıldız, “Kentimizdeki girişimcilik ekosisteminin mevcut durum analizini ortaya koyduk. Güçlü ve zayıf yönlerimizi belirlerken, yol haritamızı ve stratejilerimizi oluşturduk. Yeni proje fikirlerini değerlendirdik. TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu olarak yapılacak çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda kentimizdeki girişimcilik ekosistemine değer katacak tüm proje ve etkinliklerde aktif olarak rol almayı amaçlıyoruz.” dedi.

Emre Yıldız ayrıca Kurul faaliyetlerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirerek, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için yürüttükleri çalışmaları paylaştı. Yıldız, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’a ve BTSO Yönetimine Genç Girişimciler Kurulu’nun çalışmalarına destekleri için teşekkür etti.

“Marmara Bölgesi faaliyetleri ile örnek oluyor”

Marmara Bölge Temsilcisi aynı zamanda TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mert Kavşut, BTSO’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Marmara Bölgesi ve TOBB Kocaeli Genç Girişimciler Kurulu faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Kavşut, “Görev dönemimizde bir yılı geride bırakmak üzereyiz. Kocaeli, Yalova ve Balıkesir’in ardından dördüncü bölge toplantımızı Bursa’da gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte oldukça uyumlu bir çalışma ortamı oluşturmayı başardık. Bölgemizdeki iller proje ve faaliyetleri ile örnek gösterilen Kurullar haline geldi. Ekonomik açıdan bu zorlu süreçte ekosisteme dahil edilecek her bir girişimci çok önemli. Çünkü ülkemizi ekonomik bağımsızlığına kavuşturacak ve onu geleceğe taşıyacak olan en önemli güç girişimciliktir.” dedi. Kavşut ayrıca gelecek dönemde G3 Girişimcilik Zirvesi’nin Marmara Bölgesi’nde yapılması için girişimlerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

“Girişimcilik ekosistemine somut projelerle katkı sağlayacağız”

TOBB Sakarya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Semih Çiftçi ise Marmara Bölgesi’nde girişimcilik ekosistemine somut projeler ile değer katmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu kapsamda son bölge toplantımızın Sakarya’da yapılmasını, bölgemizdeki tüm illerin proje önerilerinin ise bu toplantıda değerlendirilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz. Ev sahipliğinden dolayı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu’na teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

TOBB Yalova Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Safa Kaya, Yalova’da özellikle turizm sektöründe girişimcilik faaliyetlerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtirken, TOBB Balıkesir Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ceyhun Ercan ise girişimciler için alternatif finansman kaynaklarının önemine vurgu yaptı.

Genç Girişimciler projeleri inceledi

Genç Girişimciler Kurulu üyeleri Bursa programı kapsamında ayrıca BTSO’nun girişimcilik ekosistemine değer katan projeleri BUTEKOM, BTSO MESYEB, BUTGEM, Bursa Model Fabrika, Enerji Verimliliği Merkezi, BTSO Mutfak Akademi ve GUHEM’i de ziyaret etti.