TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 30. haftasında evinde Bahçeşehir Koleji’yle karşı karşıya gelecek.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 30. haftasında TOFAŞ, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayacak. Ligde oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alan, normal sezonun son haftasına 14 galibiyet-15 mağlubiyetle 7. sırada giren Orhun Ene yönetimindeki Mavi Yeşilliler, evinde oynayacağı karşılaşmayı da kazanarak play-off biletini cebine koymak isterken, Bursa ekibi maçtan galibiyetle ayrılması; Darüşşafaka Lassa’nın ise son haftada Gaziantep Basketbol’a kaybetmesi halinde TOFAŞ play-off’a adını 6. sıradan yazdırmış olacak.
Rakip Bahçeşehir Koleji ise 13 galibiyet-16 mağlubiyet ile 10. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 89-84 kazanmıştı.
Bugün, saat 15.30’da Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma BeIN SPORTS 2’den canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar hakem üçlüsü yönetecek.