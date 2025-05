Evini vinç ile taşıyan Mesut Yavuz(33), "Bursa İnegöl'de yaşıyorum. Kooperatifte şoför olarak çalışıyorum. Şirket aracında asgari ücretle çalışıyorum. Kendime bir yapı yaptım. Bu şekilde paramı, maaşımı arttırdım. Şu an da da kendim kirada oturuyorum. Şu an villamız denilen şey normalde çelik kondiksiyon bir ev. Belediye tarafından yıkılırken izin isteyerek evimi vinç ile karşı tarafa geçirdim. Bu yapıyı sökmek için vinç yardımıyla kaldırdım. Sonucunda viral oldu. Yok uçan villa, acaba nereye konuldu? Sadece ben zararımı karşılayabilmek için amacım yapıyı bozdurup hurdacıya satmaktı. Masraflarımızı karşılamaz. Oradaki acım zaten yüksek, ben zaten şu an kirada oturuyorum. Gelirimi, kazancımı yapılan olaylar karşılamıyor. Tabi ki devletin verdiği kanun ya da nizama zaten uyulmuş. Verilen cezayı da ben ödedim. Toplamda 153 bin lira ceza kesildi, ben bunu zorlukla ödedim. Şu anda üzerime nakliye, kesim, vinci derken 100 bin liranın üzerinde yüksek bir meblada fatura kesildi. Belki sizlere çok lüks gelmiş olabilir. Ben sadece kiradan kurtulmak amacıyla kendime 2 göz oda yapmak istedim. Yapı kendimin, yer kendimin. Amacım buydu. Uçan villa diye adımız çıktı. Belediyelerde çalışanlardan rica ederek, yapımı gözetim altında söktüm. Zenginlik havası katmış olabilir. Zengin olsam neden tapulu, arsalı evimi almayayım? Onun da sonucu hüsran oldu. O an şeflerin söylediği hemen yıkıma geliyoruz. Ben şefim bana bir saat müsaade edin ben bu evi kaldıracağım dedim. Olur olamaz dedik. Ben dedim kaldıracağım. Tanıdığımız vinçcimiz vardı. Sağ olsun geldi. Yüksek fiyatlardan belirli fiyatlara indi. O da evimizi söküp karşıya geçirdi. Çok maliyetim, zararım var. Şu anda uçan villayı alacak kişi var mı bilmiyorum. Belki yoktur. Belki hurdacılar alacak. Bir alternatifim yok. Belki gücüm olursa bir ev almaya uğraşacağım. Bu güncel hayatta elektrik, suyu bile ödemekte zorluk çekiyorum. Bunun alternatifi yok." dedi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ