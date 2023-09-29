Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan ‘Bursa'da Cumhuriyet Kutlamaları’ fotoğraf sergisi, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde ziyarete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da kent tarihine bir pencere açarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşkusunu yansıtan sergi, müzenin Mancınıkhane bölümünde, 31 Ekim tarihine kadar görülebilecek.

Anadolu’da araba kültürü ve otomotiv mirasına sahip çıkmak amacıyla kurulan ve Türkiye’nin ilk ve tek Anadolu arabaları müzesi olan Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları kapsamında özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Bursalı koleksiyoner Kerim Bayramoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Halk Kütüphanesi ve Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan’ın katkılarıyla hazırlanan ‘Bursa’da Cumhuriyet Kutlamaları Fotoğraf Sergisi’, 1930 ile 1970 yılları arasında gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını yakından inceleyerek, bu özel güne dair fotoğraflarla kent tarihine bir pencere açıyor.

‘Bursa'da Cumhuriyet Kutlamaları Fotoğraf Sergisi’, tarihsel, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir merkez olan Bursa’da, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılarak her zaman yoğun ve coşkulu bir şekilde kutlanan bayramların atmosferini ziyaretçilerine yaşatmayı hedefliyor. Bayrak ve taklarla süslenmiş caddeler, renkli geçit törenleri ve halkın yoğun katılımıyla kutlanan Cumhuriyet Bayramlarının coşkusu, dönemin fotoğraf ve gazete kupürleri ile yansıtılıyor.

Bu özel sergi, 31 Ekim tarihine kadar Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nin Mancınıkhane bölümünde görülebilecek.