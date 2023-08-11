TOFAŞ Spor Kulübü’nde 2009-2013 arası doğumlu sporcu adaylarının katılımıyla 5 Ağustos’ta gerçekleşen basketbol altyapı yeni sezon seçmelerinde sonuçlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Altyapıya yapmış olduğu yatırımlarla Türk basketbolunun köklü kulüplerinden olan TOFAŞ’ın yeni sezon basketbol altyapı oyuncu seçme sonuçları açıklandı.

5 Ağustos Cumartesi günü Mustafa V. Koç Spor Salonu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen seçmelere 2009-2013 arası doğumlu yaş gruplarından Bursa ve farklı şehirlerden gelen 500’e yakın basketbolcu adayı katılmıştı.

Seçmelerde dikkat çeken isimler altyapı antrenörlerimiz tarafından belirlenirken, seçmeleri kazanan sporcu adayları TOFAŞ basketbol altyapı takımlarıyla kendi yaş gruplarında çıkacakları antrenmanlarda bir kez daha elemeden geçtikten sonra altyapımıza katılma hakkı elde edeceği öğrenildi.

TOFAŞ BASKETBOL ALTYAPI 2023 SEÇME SONUÇLARI