Renault, önemli bir kararla Bursa fabrikasıyla ilgili gelişmeleri duyurdu. Bu duyuru kamuoyunda büyük bir heyecan yarattı. Fransız otomotiv devi Renault, gelecek yıllarda üretim maliyetlerini düşürme ve Bursa'daki fabrikasında dört yeni model üretme planlarına odaklanıyor.

Şirketin yaptığı açıklamada araç başına üretim maliyetlerini azaltma hedefinin yanı sıra 2027'ye kadar içten yanmalı araçlarda yüzde 30, elektrikli araçlarda ise yarı yarıya maliyet düşürmeyi amaçladığı belirtildi. Yeni planın Renault'u daha esnek, verimli ve rekabetçi kılacağı vurgulanan açıklamada, geliştirme süreçlerinin de iki yıla indirileceği ifade edildi. Renault Grubu'nun Bursa tesislerinde 2027'ye kadar dört yeni modelin üretileceği ön plana çıkarılacak bu kararın şirketi güçlendireceği ifade edildi.

İşte Şirketin O Duyurusu!

Şirketin yaptığı resmi açıklamasında araç başına üretim maliyetlerini azaltma stratejisinin planlandığı ifade edilmişti. Ayrıca açıklamada, “Renault Grubu 2027'ye kadar araç başına üretim maliyetlerini içten yanmalı araçlarda yüzde 30, elektrikli araçlarda ise yarı yarıya azaltmayı hedefliyor” ifadeleri kullanıldı.