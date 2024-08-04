Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas -Yıldızeli - Tokat - Niksar -Akkuş -Ünye yerleşimleri arasındaki ulaşımı sağlayan Tokat-Niksar kesiminde incelemelerde bulundu.TOKAT (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar Yolunda incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada yaptığı konuşmada, Sivas-Yıldızeli-Tokat-Niksar-Akkuş-Ünye arasındaki ulaşımı sağlayan Tokat-Niksar Yolunda gerçekleştirilen çalışmalarda yüzde 75'in üzerinde ilerleme kaydedildiğini belirten Bakan Uraloğlu, 40 dakika süren seyahat süresini 25 dakikaya indirerek zamandan ve akaryakıttan 550 milyon lira tasarruf sağlayacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, yolun 2026 yılının sonuna kalmadan bitirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Bütün teknik problemlerin de çözüme kavuşturulduğunu bildiren Bakan Uraloğlu, "Heyelan riskinden tutun oradaki zemin iyileştirmelerine kadar çözüldü. Kamulaştırma ile ilgili problemler işe engel olmayacak boyuta geldi. Vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi. İdari olarak çözülmesi gereken bir sorunun kalmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, taş ocaklarından malzeme ocaklarına, çevreyle ilgili hassasiyetlere kadar bütün problemlerin çözüldüğünü, bu aşamadan sonra yapım işlerini ödenek olarak daha fazla destekleyerek kısa zamanda bitireceklerini kaydetti.

40 DAKİKA SÜREN SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKİKAYA DÜŞECEK

Projenin tamamlanmasıyla, 40 dakika süren seyahat süresinin 25 dakikaya ineceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, zamandan 429 milyon lira, akaryakıttan 121 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 550 milyon lira tasarruf edeceklerini belirterek, "Bir tarım, tarih ve kültür şehri olan Tokatımızda araçların karbon emisyonunu da 9 bin 200 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayarak burada çevreci bir projeyi hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu.

Öte yandan 'kamuda tasarruf' tedbirlerine de atıfta bulunan Bakan Uraloğlu, "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazen bir kafa karışıklığı olabiliyor. Bu projemiz yüzde 75'in üzerine gelmiş durumdadır, dolayısıyla kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bizim destekleyeceğimiz projedir." dedi.