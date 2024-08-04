CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, fıstıkçıların sorunlarını anlatırken yanına yaklaşan bir kişi havaya ateş açtı. Korumalar hemen müdahale etti.

Fıstıkçılara destek olmak amacıyla Gaziantep'e gelen Meriç'in konuşması sırasında yaklaşan bir kişi havaya ateş etti. Korumalar zanlıya hemen müdahale etti.

Sözcü TV yayınına katılan Meriç, saldırganın yaklaşık 2 metre mesafeden ateş açtığını belirtti. Saldırgan gözaltına alındı ve Meriç zanlıdan şikayetçi olmadı.

Meriç, "Saldırgan ifadesinde '20 yılı göze aldım' dedi" şeklinde konuştu.