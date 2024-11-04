Tokatlıyan Han’da bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Açık Kapılar Sergisi” 6-30 Kasım 2024 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Kırkı aşkın sanatçının farklı sanat disiplinlerini bir araya getirileceği etkinlik ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacak.

Beyoğlu’nun önemli tarihi yapılarından birisi olan Tokatlıyan Han, bu yıl ikincisi düzenlenen “Açık Kapılar Sergisi”ni sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi Vakfı’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 6-30 Kasım 2024 tarihleri arasında kapılarını açacak. Tokatlıyan Han Sanatçıları; resim, heykel, seramik, fotoğraf, video art, belgesel, müzik ve performans gibi sanatın farklı disiplinlerini bir araya getireceği etkinlik ile ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak. 6 Kasım 2024 Çarşamba günü 17.00-21.00 saatleri arasında açılışı gerçekleştirilecek olan etkinlik, Pazar günleri hariç her gün 13.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sanat atölyelerinin kapıları ardına kadar açılacak

Tokatlıyan Han’ın tüm katlarına yayılacak olan etkinlikte, sanatçılar atölyelerinin kapılarını 6-13 Kasım 2024 tarihleri arasında ziyaretçilere açacak. Etkinlik bu yönüyle ziyaretçilerine sergilenen eserlerin yanı sıra sanatçıların gündelik hayat içindeki uğraşlarına ve yaşam ritimlerine de tanıklık etme ve diyalog kurma fırsatı sunacak. Vomank müzik grubu ve birçok müzisyen de etkinlik süresi boyunca seslendireceği müzik performanslarıyla ziyaretçilere eşlik edecek. PonART, Ahmet Merey, Depoart ve Akademililer Sanat Merkezi sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlikte ayrıca sanat ve sosyal bilimler alanından yazarlar ile sanatçılar da 6-20 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak sanat söyleşilerine konuk olacak.

Kırktan fazla sanatçı bir araya getirildi

Koordinatörlüğünü Ahmet Müslüm Küçük, Aylin Pakova Çil, Joel Menemşe, Murat Melih Özen ve Özge Akdeniz’in yaptığı etkinlik, farklı disiplinlerde eser üreten kırkı aşkın sanatçı bir araya getiriyor. Etkinlikte yer alacak sanatçıların isimleri ise şöyle:

"Ahmet Arif Merey, Ahmet Müslüm Küçük, Aleyna Yayalar, Ali Ekber Kul, Alireza Mojabi, Aramis Kalay, Ataman Oğuz, Aylin Pakova Çil, Başak Canher, Beyza Gökay, Çiğdem Şimşek, Demet Yalçınkaya, Denizhan Özer, Eda Ağaoğlu, Eda Yiğit, Elif Zeynep Karagöz, Erkan Canan, Fikriye Pakkan, Gülhan, İlyas Ceran, Joel Menemşe, Kıvanç Nalça, Lara Kiroft, Memed Anik, Merih Yıldız, Murat Melih Özen, Nazan Kuşçu, Noi Chi Conghx, Orçun Beslen, Ömür Eke, Özge Akdeniz, Resul Aytemür, Semra Çelik, Serap İskender, Serra Kuşkaya, Sibel Tarhan Kasapoğlu, Sinan Akcan, Sonat Çavuşoğlu, Songül Canerik, Süreyya Su, Tolga Boztoprak, Vasıf Pehlivanoğlu, Vomank Müzik Grubu, Zeliha Demirel, Zeynep Yazıcı, Yalçın Bulut."