Ressam Kadir Ablak, Sanat Söyleşileri çerçevesinde Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’nin konuğu oldu.

Yalova Atatürk Bilsem’in bilim ve sanatseverler ile veli ve öğrencilere yönelik düzenlediği rutin söyleşiler devam ediyor. Sanat Söyleşileri çerçevesinde ressam Kadir Ablak Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’nde bilgi birim ve tecrübelerini paylaştı.

"Bir Metropolün Anatomisi" teması ile merkezin konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşide konuşan Ablak, sanat-şehir, ilişkisini anlattığı sunumunda sadece güzel ve beğenilen figürlere değil, olağana da yönelimin neden değerli olduğunu anlattı. İlham kaynağı olan babasının ve çevresinin güdülenme üzerine etkisini söyleyen sanatçı hayatta hiçbir başarının tesadüf olmadığını örneklerle ifade etti.

Tarihten örneklerle sunumunu zenginleştiren ressam Kadir Ablak, İstanbul’un tüm farklılıklarını ve özellikle varoşlarını da resmetmeyi amaçladığını, dolayısıyla İstanbul’u çok farklı bir perspektiften incelemesinin eserlere nasıl yansıdığını öğrencilere aktardı.

Ünlü ressam Kadir Ablak söyleşide hayatı, sanat geçmişi ve resim sanatı üzerine bilgiler verdi. Çok sayıda katılımcının bulunduğu söyleşi Yalova’da sanatseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Sabri Kan, Ablak’a programa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Söyleşiyi İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ve eski Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da takip etti.