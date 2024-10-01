Tokat'ta 107 köy için altyapı ve çevre projeleri başlıyor! Su ve yol sorunlarına kalıcı çözümler geliyor, çevre dostu sistemler kuruluyor.Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, merkeze bağlı 107 köyde muhtarlarla gerçekleştirilen istişare toplantılarının sona erdiğini açıkladı. Bu toplantılarda, köylerin temel ihtiyaçlarının titizlikle değerlendirildiğini ve hangi hizmetlerin öncelikli olduğu belirlendi. Gürel, özellikle su temini ve yol yapımı gibi kritik altyapı çalışmalarına hızla başlanacağını duyurdu. Ayrıca, köy içi düzenlemeler, parke taşı döşemesi ve sulama havuzlarının yapılması da öncelikli projeler arasında yer alacak. KÖYLERDE ÇEVREYE DUYARLI ALTYAPI DÖNEMİ Köylerin temizliği ve çevre bilincinin geliştirilmesi için büyük bir adım atılacağını belirten Gürel, çöp toplama ve geri dönüşüm sistemlerinin köylere kazandırılacağını ifade etti. Bu sayede köylerde sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaşam inşa edilecek. Gürel, köylülerin yaşam standartlarını yükseltecek bu adımların hızla hayata geçirileceğini vurguladı. UZUN VADELİ VE KALICI ÇÖZÜMLER Başkan Gürel, sadece mevcut sorunları çözmeye yönelik değil, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilir projeler üretmeye odaklandıklarını belirtti. İl Özel İdaresi'nin gelirlerini artıracak bu projelerle köylerin gelecekte benzer sorunlarla karşılaşmaması hedefleniyor. Gürel, köylerin altyapısına yapılan yatırımların aynı zamanda ekonomik kalkınmayı da destekleyeceğini ifade etti.

KÖYLÜLER İÇİN GÜÇLÜ BİR GELECEK Ali İhsan Gürel, muhtarlar ve İl Genel Meclis üyeleriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve bu projeleri en kısa sürede hayata geçireceklerini dile getirdi. Amaçlarının köylerdeki yaşam standartlarını kalıcı olarak yükseltmek olduğunu belirten Gürel, “Kırsal alanlardaki vatandaşlarımıza daha iyi bir gelecek sunacağız” diyerek kararlılıklarını vurguladı.