Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunarak 35 ilde arsa satışına başladı. Bugünden itibaren başvurular alınmaya başlanırken, 29 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek.

TOKİ'nin sunduğu arsa satışları, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile satışa sunuluyor. Özellikle kendi evini inşa etmek isteyen vatandaşlar için tasarlanan bu arsalar büyük ilgi görüyor. Bursa’da toplamda 9 arsanın satışa çıkarıldığı süreçte, en düşük fiyat 131 bin TL olarak belirlendi. Satışa sunulan arsalar konut ve plansız alan arsası niteliğinde.

Başvuruların başlamasıyla birlikte, vatandaşlar arsa satın almak için müzayedeye katılma şansına sahip olacaklar. Arsa sahibi olma fırsatını değerlendirmek isteyenler, TOKİ'nin uygun fiyatları ile kendi projelerini hayata geçirebilecekler.

TOKİ'nin arsa satışına sunduğu iller arasında; Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyon, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Amasya, Çankırı, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya, Artvin, Bitlis ve Düzce yer alıyor.

Açık artırmalar, 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların, TOKİ’nin web sitesinden detayları incelemesi ve başvurularını yapması önemle tavsiye ediliyor.

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