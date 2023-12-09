İzmir Çiğli Belediyesi, 2022 yılında turne dönüşünde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Çiğlili tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz’ün ismini yapımını tamamladığı parkta yaşatacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, geçtiğimiz yıl Çorum’da “Baş Belası” isimli tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun’a gitmek üzere yola çıkan oyuncuları taşıyan minibüsün karıştığı kazada yaşamını yitiren tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz’ü unutmadı. Çiğlili tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz’ün ismi doğup büyüdüğü Evka 5 Mahallesi’nde projelendirilen parka verildi. Park, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılış törenine Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Tolga Güleryüz’ün annesi Medine Güleryüz, tiyatro oyuncuları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Medine Güleryüz: “Bizler için gurur verici”

Duygu dolu bir gün yaşadıklarını belirten Tolga Güleryüz’ün annesi Medine Güleryüz, “Acımız ilk günkü gibi tazeliğini korusa da oğlumun isminin doğup büyüdüğü mahallede yaşayacak olması bizler için gurur verici. Çiğli Belediye Başkanı Sayın Utku Gümrükçü başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Gümrükçü: “İsmi Çiğli’de, idealleri çocukların hayallerinde yaşayacak”

Açılış töreninde konuşan Başkan Gümrükçü, “Çiğli, vicdanlı insanların kenti. Tolga kardeşimi yalnızca vicdanımızda değil belediye meclisimizin kararıyla doğup büyüdüğü Evka 5 Mahallesi’nde yapımını tamamladığımız parka yaşatacağız. Tiyatroseverler düzenlediğimiz festivalde, çocuklar ise bu parkta Tolga’yı tanıyacak. Çocuklarımız ileride Tolga gibi kültüre, sanata, memlekete ve ailesine bağlı bir yurttaş olacaklar. Çiğlililer olarak sanatçılara gereken değerin hayattayken verilmesi adına bu parkı bir anıt olarak dikeceğiz” diye konuştu.