Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Atatürk Havalimanı’nda Yeniden Büyük İstanbul Mitingi düzenlendi. Yüz binlerce İstanbullunun olduğu miting öncesinde, canlı yayınlara katılarak duygularını dile getiren AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, “Bugün tarihi bir ana şahitlik etmek için buradayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla İstanbul’umuzun büyük coşkusunu paylaşıyoruz. Türkiye yüzyılı şehirleri için heyecanlıyız, umutluyuz. Eser ve Hizmet Belediyeciliğinin göstergesi olan AK Parti’mizin büyük bir zafere imza atacağına inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum’un İstanbul’umuzu mega eserlerle buluşturacağına itimadımız tam. Sultanbeyli’mizde de büyük bir zafere ulaşacağız” dedi.

“Sultanbeyli Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a desteğini her zaman sandıklarda gösteren bir ilçe”

Her seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en güçlü desteği Sultanbeyli’nin verdiğini ifade eden Ali Tombaş, “Sultanbeyli’miz her zaman Cumhurbaşkanımızın yanında. Hamdolsun Sultanbeyli’miz eser ve hizmet belediyeciliğine en güçlü desteği veren bir ilçe. Bizler her an sahadayız. 20 yılı aşkın bir süredir AK Parti’mizde siyaset yapan bu ilçenin bir evladı olarak, hemşehrilerimi çok iyi tanıyorum. Sokak sokak geziyoruz. Talep ve öneri dinliyoruz. Tüm bu talepler doğrultusunda ilçemizin ihtiyacı olan 100 vizyon projemizi özenle oluşturduk. Toplumun her bir ferdine hitap eden, onları kapsayan projelerimiz; hemşehrilerimizin hayatına büyük kolaylık sağlayacak. Gençlerden yaşlılara, çocuklardan kadınlara herkes için projelerimiz mevcut. Sultanbeyli’mizi daha mutlu insanların şehri yapmak için var gücümüzle çalışacağız ve göreve gelir gelmez ivedilikle projelerimizi hayata geçirmeye başlayacağız. Son olarak bugün burada bu tarihi ana şahitlik etmekten, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu kutlu yolu yürümekten onur duyuyoruz. Bu meydanı doldurarak liderinin yanında yer alan aziz İstanbullu hemşehrilerime de gönülden sevgilerimi iletiyorum” şeklinde ifade etti.