Ton Balıklı Salata Yapmak İçin Gerekli Olan Malzemeler

Yarım paket bir burgu makarna

2 adet domates

Yarım demet kıvırcık salata

1 adet konserve kutusu yağsız ton balığı

4 y.k mısır

8-10 adet siyah zeytin

Tuz

Zeytinyağı

Ton Balıklı Salata Yapılışı

Öncelikle burgu makarnayı haşlayın. Daha sonra iri parçalar şeklinde doğranan kıvırcık salata ile önceden haşlayıp ve soğumaya bıraktığınız makarnayı karıştırın. Ardından halka halka doğranan siyah zeytinleri, mısır ve yağsız ton balığını hazırladığınız karışıma ekleyin. Son olarak da zeytinyağı ve tuzu da ilave ederek tüm malzemeyi iyice karıştırın. Afiyet olsun.