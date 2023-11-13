Ton Balıklı Salata Yapmak İçin Gerekli Olan Malzemeler
- Yarım paket bir burgu makarna
- 2 adet domates
- Yarım demet kıvırcık salata
- 1 adet konserve kutusu yağsız ton balığı
- 4 y.k mısır
- 8-10 adet siyah zeytin
- Tuz
- Zeytinyağı
Ton Balıklı Salata Yapılışı
Öncelikle burgu makarnayı haşlayın. Daha sonra iri parçalar şeklinde doğranan kıvırcık salata ile önceden haşlayıp ve soğumaya bıraktığınız makarnayı karıştırın. Ardından halka halka doğranan siyah zeytinleri, mısır ve yağsız ton balığını hazırladığınız karışıma ekleyin. Son olarak da zeytinyağı ve tuzu da ilave ederek tüm malzemeyi iyice karıştırın. Afiyet olsun.