Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, yıllık bazda yüzde 41,2 artış gösterdi. Özellikle konaklama ve yiyecek sektörü, yıllık yüzde 65,1 oranında bir artış kaydetti.

Toplam cironun alt kalemlerine bakıldığında, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,5, inşaat ciro endeksi yüzde 63,7, ticaret ciro endeksi yüzde 42,3 ve hizmet ciro endeksi ise yüzde 51,7 oranında artış gösterdi.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

Bu arada sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Ekim ayında aylık yüzde 1,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2024 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,1 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 0,1 azaldı, ticaret ciro endeksi yüzde 0,9 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 3,6 arttı.