Dünyada eşi benzeri olmayan bir yetiştiricilik örneği olan toprak havuzlarda balık üretimi, her yıl hedeflerini daha da büyütüyor. Türkiye’de sadece Muğla’nın Milas ilçesinde yetişen en kaliteli olarak kayda geçen balıklar, iç pazarda yüksek talep görüyor.MUĞLA (İGFA) - Son yıllarda büyük bir ivme kazanarak bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan bölgede 86 adet toprak havuz işletmesi bulunuyor ve bu işletmelerde yılda 6 bin ton balık üretimi gerçekleşiyor.

Milas İlçesi İç Su Ürünleri Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Muhammet Toğuç, toprak havuzlarda balık üretiminin ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını vurguladı.

Tarıma uygun olmayan arazilere kazdırılan toprak havuzlar sayesinde bölgede balık üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden Toğuç, "Birçok işletme aile şirketlerinden oluşmaktadır ve şu anda 1000’i aşkın kişi istihdam edilmektedir. Hedefimiz 2023 yılında bu istihdam oranını yüzde 30 artırmak" dedi.

Toprak havuz balıkçılığının dünyada örneği olmayan bir yöntemdir ve bölgede en kaliteli balıkların üretildiği bölgede olduğuna vurgu yapan Toğuç, "Çipura, levrek, granyöz ve somon gibi türlerin üretimi yapılmaktadır. Milas Toprak Havuzları bölgesi, ülkede üretilen çipura ve levrek yavrularının yüzde 60'ından fazlasını üretmesiyle öne çıkmaktadır. Son 5 yılda üretim çeşitleri arasında yüzde 10 çipura ve yüzde 30 granyöz balığı yer alırken, geri kalan kısımda levrek üretilmektedir. Ayrıca son iki yıldır, cüzi miktarda yavru alabalık ve somon üretimi gerçekleşmektedir. Bölgede 86 adet bölge işletmesi bulunuyor ve yılda 6 bine yakın üretim gerçekleşiyor. Devlet politikalarının su ürünleri yetiştiriciliğini teşvik etmeye devam etmesi, gelecekteki gıda güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. Bu tür alternatif üretim yöntemleri, ülkenin balık üretimine katkıda bulunarak ekonomik çeşitliliği ve istihdamı artırabilir" diye konuştu.

Milas ilçesi Su Ürünleri Üreticileri Birliği’ne ait arazide kuracakları soğuk hava paketleme tesisinin kurulacağını söyleyen Toğuç, böylelikle 2024 yılında ihracat çalışmalarına da başlayacaklarının müjdesini verdi.

Toğuç, klurulacak tesis ile üretimin de yüzde 50 artacağını söyledi.